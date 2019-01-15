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  • 15.01.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 13:41

'na büyük taşınma 3 Mart'tan sonra başlayacak

'ndan 'na yapılacak olan kademeli taşınmanın tarihi belli oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 3 Mart tarihi itibariyle tamamlanacağı ve o tarihten itibaren büyük taşınmanın gerçekleşeceğini açıkladı. 3 Mart tarihinden itibaren Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapalı olacağını ifade eden Ocak,"Buradan sadece genel havacılık, bakım onarım hangarları, müstakil kargo uçuşlar ve fuarlar Atatürk Havalimanı'nda faaliyetlerine devam edecek." dedi.

Türkiye'nin 95'inci yıldönümünü kutladığı Cumhuriyet Bayramı muhteşem bir açılışla taçlanmış, Türkiye yeni havalimanına kavuşmuştu. Muhteşem eserin açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanının isminin "İstanbul Havalimanı" olduğunu açıklamıştı. Merakla beklenen büyük taşınmanın tarihi ise belli oldu.

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