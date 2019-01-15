Türkiye'nin 95'inci yıldönümünü kutladığı Cumhuriyet Bayramı muhteşem bir açılışla taçlanmış, Türkiye yeni havalimanına kavuşmuştu. Muhteşem eserin açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanının isminin "İstanbul Havalimanı" olduğunu açıklamıştı. Merakla beklenen büyük taşınmanın tarihi ise belli oldu.