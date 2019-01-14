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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 17:20

Son dakika... Polonya'da kürsüde bıçaklanan belediye başkanı hayatını kaybetti!

Son dakika... Polonya'dan Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir yardım etkinliğinin kapanışında yaptığı konuşma sırasında bıçaklandı. Adamowicz'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kürsüde bıçaklanan belediye başkanı hayatını kaybetti!

Polonya'nın kuzeyindeki şehirlerden biri olan Gdansk'ın belediye başkanı Pawel Adamowicz, bir yardım organizasyonunda yaptığı konuşma sırasında bıçaklandı. Yardım organizasyonunun sonunda kürsüye çıkan ve bir konuşma yapan Adamowicz, konuşması sırasında sahneye atlayan bir kişi tarafından keskin bir cisimle bıçaklandı. Durumunun oldukça kritik olduğu bildirilen Adamowicz'in resmi olmayan bilgilere göre saldırıda 'aort damarı'nın kesildiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ
Pazar akşamı meydana gelen olay sonrası gerekli tüm uzman doktorların hastaneye çağrıldığını, her türlü türlü imkanın seferber edildiğini belirten Hastane Direktörü Jakub Kraszewski, Başkan Adamowicz'in durumunun çok ciddi olduğunu kaydetti. Adamowicz'in hayatını kaybettiği açıklandı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı belirtilirken, Polonya medyası olayda bir bıçağın kullanıldığını bildirdi. Polis, 27 yaşındaki saldırganın daha önce bir banka soygununa karıştığı ve medya akredistasyonuyla olay yerine giriş yaptığı açıkladı.

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