Balıkçı Aykut Akyar, Foça ile Karaburun arasındaki avlanma sahasında, 'Babacan Reis' adlı teknesinden gece trol ağlarını denize bıraktı. Saat 06.00 sıralarında ağırlaşan ağlarını teknedeki 2 arkadaşıyla birlikte toplayan Akyar, ağında, küre şeklindeki ağırlığı fark etti. Mayın olabileceğini düşünen Akyar, ağırlığı emniyetli olarak teknesine indirdi. Durumu telefonla Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik yetkililerine bildiren Akyar, daha sonra aldığı talimatla teknesini Foça Balıkçı Barınağı'na çekti.
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