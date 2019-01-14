Ağlarına öyle bir şey takıldı ki... Şoke oldular İzmir'in Foça ilçesinde, trol teknesiyle balıkçılık yapan Aykut Akyar'ın ağına, avlanma sahasında mayın takıldı. Balıkçı barınağına getirilerek, yetkililere teslim edilen mayının, Deniz Kuvvetleri'nden gelecek uzman personel tarafından inceleneceği belirtildi.

Balıkçı Aykut Akyar, Foça ile Karaburun arasındaki avlanma sahasında, 'Babacan Reis' adlı teknesinden gece trol ağlarını denize bıraktı. Saat 06.00 sıralarında ağırlaşan ağlarını teknedeki 2 arkadaşıyla birlikte toplayan Akyar, ağında, küre şeklindeki ağırlığı fark etti. Mayın olabileceğini düşünen Akyar, ağırlığı emniyetli olarak teknesine indirdi. Durumu telefonla Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik yetkililerine bildiren Akyar, daha sonra aldığı talimatla teknesini Foça Balıkçı Barınağı'na çekti. HABERİN DEVAMI

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