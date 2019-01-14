Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.01.2019 18:12
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 18:20

'de ürküten görüntü! Derin obruklar oluştu...

'de etkili olan kuvvetli yağmurlar ve su baskınlarına sebep olurken, Menderes ilçesine bağlı 'nde oluşan derin obruklar herkesi korkuttu. Bölgede yetkililer de incelemelerde bulundu.

İzmir'de sağanak hemen hemen tüm bölgeyi etkisi altına almış ve bazı noktalarda su baskınları meydana gelmişti. Geçtiğimiz yılların ortalamasına göre bir ayda yağabilecek yağmurların 3 günde yağması, bazı ilçelerde de seli beraberinde getirdi. Aşırı yağışlar nedeniyle de hala binlerce dönüm arazilerde gölleri andıran su birikintilerine rastlamak mümkün.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİzmir'de ürküten görüntü! Derin obruklar oluştu...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar