İstanbul'da DHKP-C operasyonu!

İstanbul'da DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne maddi destekte bulunan ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli, 11 Ocak günü saat 01.00 sularında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada, 14 Ocak'ta adli merciler karşısına çıkarılan şüphelilerden S.D. ve Y. A.'nın savcılık tarafından serbest bırakıldığı, B.D'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, C.I. ve A.K'nin ise terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, savcılıktan serbest bırakılan S.D'nin farklı bir dosyadan terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklanarak, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.