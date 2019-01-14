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subayı itirafçı oldu

FETÖ subayı itirafçı oldu
FETÖ'nün 'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada kritik bir isime ulaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda öğretmen subay olarak görev yapan Önder K. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İhraç edilen ve itirafçı olan şüpheli, daha önce örgüt imamı olduğunu, 2013'te sınava girerek öğretmen subay olarak TSK'ya atandığını anlattı.

YÜKSEL TEMEL

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