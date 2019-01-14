Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte 2019 Şubat celp döneminde silahaltına alınacak olan 1999'lu erlerin askerlik yerlerinin belli olacağı tarih duyuruldu. Şubat 2019 er celbinde sevke tabi yükümlülerin, sevk işlem tarihleri de yayınlanan duyuru ile açıklandı. Peki, 99/1 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2019 Şubat askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

99/1 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şubat 2019 er celbinde askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerini 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren e--Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

İşte MSB'nin yayımladığı 2019 Şubat asker alma duyurusu;