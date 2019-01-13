'Sel'f servis

Ege'de iki gündür devam eden yağış İzmir ve Manisa'da şiddetini artırdı. Aşırı yağıştan rögarlar taştı. Evler, dükkanlar, yollar ve araçlar sular altında kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve İZSU ekipleri de su tahliye çalışması yaptı. İstanbul-İzmir karayolunun iki şeridi ise sel suyu nedeniyle kapandı. Meteoroloji yetkilileri de iki günde İzmir'e de rekor düzeyde yağış olduğunu açıkladı.
İki günde metrekareye Buca'da 182, Kemalpaşa'da 197.2, Konak'ta 153.2 kilogram yağmur yağdı. Akhisar Organize Sanayi Bölgesi de biriken suyla ulaşıma kapandı. OSB'de çalışan bazı işçiler, iş makinesiyle dışarı çıkartıldı. İzmir-Eskişehir tren seferleri durduruldu.
İki günde metrekareye Buca'da 182, Kemalpaşa'da 197.2, Konak'ta 153.2 kilogram yağmur yağdı. Akhisar Organize Sanayi Bölgesi de biriken suyla ulaşıma kapandı. OSB'de çalışan bazı işçiler, iş makinesiyle dışarı çıkartıldı. İzmir-Eskişehir tren seferleri durduruldu.
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