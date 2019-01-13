'Sel'f servis

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Ege'de iki gündür devam eden yağış ve 'da şiddetini artırdı. Aşırı yağıştan rögarlar taştı. Evler, dükkanlar, yollar ve araçlar sular altında kaldı. İtfaiye ve İZSU ekipleri de su tahliye çalışması yaptı. İstanbul-İzmir karayolunun iki şeridi ise suyu nedeniyle kapandı. yetkilileri de iki günde İzmir'e de rekor düzeyde yağış olduğunu açıkladı.



İki günde metrekareye Buca'da 182, Kemalpaşa'da 197.2, Konak'ta 153.2 kilogram yağmur yağdı. Akhisar de biriken suyla ulaşıma kapandı. OSB'de çalışan bazı işçiler, iş makinesiyle dışarı çıkartıldı. İzmir-Eskişehir tren seferleri durduruldu.

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