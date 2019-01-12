Başkan Erdoğan Kocaeli'nde bir çiftin nişan yüzüklerini taktı

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisininin Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak için geldiği Kocaeli'nde Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un nişan yüzüklerini taktı.







