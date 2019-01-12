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  • 12.01.2019 23:12

Başkan Erdoğan Kocaeli'nde bir çiftin nişan yüzüklerini taktı

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 'na katılmak için geldiği Kocaeli'nde Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un nişan yüzüklerini taktı.

Başkan Erdoğan nişan yüzüklerini taktı

Cumhuriyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı , partisininin 'na katılmak için geldiği Kocaeli'nde Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un nişan yüzüklerini taktı.



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