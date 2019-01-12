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  • Son Güncelleme: 12.01.2019 16:15

Son dakika... YSK'dan seçmen taşındığı iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika... YSK'dan 31 Mart yerel seçimleri öncesi muhtarlık seçimlerinin sonucunu değiştirilmesi için şehirlerden kırsala seçmen kaydırıldığına dair iddialarına ilişkin bir açıklama geldi.

YSK'dan seçmen taşındığı iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika bilgisine göre, YSK'dan seçmen taşındığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. YSK tarafından yapılan açıklamada, "Beyan ettiği yerde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kaydı dondurulacak" denildi.

YSK'dan yapılan açıklama göre, beyan ettiği yerde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kaydı dondurulacak.

Açıklamada, "4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle; seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur" denildi.

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