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  • Son Güncelleme: 12.01.2019 16:41

Son dakika... TSK duyurdu! Teröre ağır darbe

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK duyurdu! Teröre ağır darbe
Son dakika gelişmesine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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