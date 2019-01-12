Son dakika... TSK duyurdu! Teröre ağır darbe

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi. Son dakika gelişmesine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.
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