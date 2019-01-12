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  • Son Güncelleme: 12.01.2019 11:05

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, 'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'li mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve 'li mevkidaşı Mike telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'ye ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

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