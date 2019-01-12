Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye'ye ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye'ye ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.
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