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  • Son Güncelleme: 13.01.2019 07:28

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 'nin 'stratejik üssünün' temeli atılıyor

Savunma sanayisinin son dönemdeki en büyük yatırımlarından olan ve 'nin "stratejik üssü" olarak da nitelendirilen tesis hayata geçiriliyor. Dev açılışa Cumhurbaşkanı ve bin 'de katılacak.

Tarihi ana tanıklık edecekler

Karasu Fabrikası alanında bugün düzenlenecek törende, şirketin gelecek 50 yıllık vizyonu açıklanacak.

Cumhurbaşkanı , bin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra iş dünyasının önemli temsilcilerinin de katılması beklenen törende, BMC Karasu Fabrikası'nın temeli atılacak, canlı bağlantıyla BMC İzmir Pınarbaşı Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirecek ve BMC POWER'ın geliştirdiği yerli ve milli motor çalıştırılacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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