Terim'e darp cezası | 3 bin lira

İzmir Çeşme'de Fatih Terim ile kebapçı Selahattin Aydoğdu arasında çıkan kavganın ardından açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, Terim'e 'kasten yaralama' suçundan 120 gün adli para cezası verdi. İlk haksız hareketin Aydoğdu tarafından gerçekleştirildiğini, 'Terim'in haksız eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisi altında suçu işlediğini' bildiren mahkeme, cezayı 90 gün adli para cezasına indirdi. Ardından da 6'da 1 indirim yaptı. Mahkeme Terim'in günlüğü 40 TL'den 3 bin TL olarak bildirilen cezasını, 'iyi hal ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu' gerekçeleriyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. 5 yıl denetimli serbestlik uygulanacak Terim, herhangi bir yükümlülüğe tabi tutulmadı.
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