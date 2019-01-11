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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 16:06

‘Kuş Cenneti’nde ördek katliamına 22 bin 595 lira ceza

’nde meydana gelen kaçak avcılık olayı faillerine 22 bin 595 TL ceza kesildi. Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

‘Kuş Cenneti’nde ördek katliamına 22 bin 595 lira ceza

06 Aralık 2018 tarihinde 'nde kaçak ördek avcılığına ilişkin çalışma başlatıldı. istihbarı çalışmalar neticesinde olayın Cernek gölü/Karaboğaz mevkisi, 'nda meydana geldiği tespit edildi.

KATLİAMA 22 BİN 595 TL CEZA
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda olay failleri M.A. ve H.T. isimli şahıslar hakkında '4915 sayılı 'na muhalefet' suçundan ve Şefliğince toplam 22 bin 595 TL cezai müeyyide uygulandı.

Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "06 Aralık 2018 tarihinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde meydana gelen ve 30 Aralık 2018 tarihinde yerel ve ulusal basında yazılı ve görsel olarak yer alan kaçak ördek avcılığına ilişkin 'Kuş Cenneti'nde ördek katliamı' başlıklı in yayınlanmasına müteakip, Samsun İl Jandarma Komutanlığınca olay faillerinin yakalanması maksadıyla yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar neticesinde olayın Cernek gölü/Karaboğaz mevkisi, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda meydana geldiği tespit edilmiştir. Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar ve elde edilen bulgular sonucunda olay failleri M.A. ve H.T. isimli şahıslar hakkında '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince toplam 22 bin 595 TL cezai müeyyide uygulanmıştır" denildi.

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