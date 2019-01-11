e-Devlet’e girdi hayatının şokunu yaşadı!

Antalya'da bir çocuk babası Mustafa Çay (38), 27 Nisan 2016 yılında kafe işletmeye başladı. Bir içecek firmasıyla daha önce çalışan ve kafesini 31 Mayıs 2017'de kapatan Çay, özel bir şirkette satış elemanı olarak çalışmaya başladı. Yılın son günü ailesiyle birlikte evinde yılbaşı planları yapmaya başlayan Çay, 30 Aralık 2018 günü internet üzerinden girdiği e-Devlet'te şahsına ait icra olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.