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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 15:57

e-Devlet’e girdi hayatının şokunu yaşadı!

Antalya’da satış elemanlığı yapan Mustafa Çay, yılbaşı öncesi daha önce kafe işletirken iş yaptığı dünyaca ünlü bir içecek firmasından isim benzerliği sebebiyle gelen icra dosyasıyla hayatının şokunu yaşadı. Durumu araştıran Çay, Ankara’da aynı isme sahip işletmecinin soğutucu alıp borcunun ödememesi sebebiyle isim benzerliği yüzünden 4 bin 299 lira icralık borçla karşı karşıya kaldığını tespit etti. Çay, "Ben olmadığımı defalarca anlattım, inanmadılar" dedi.

Antalya'da bir çocuk babası Mustafa Çay (38), 27 Nisan 2016 yılında kafe işletmeye başladı. Bir içecek firmasıyla daha önce çalışan ve kafesini 31 Mayıs 2017'de kapatan Çay, özel bir şirkette satış elemanı olarak çalışmaya başladı. Yılın son günü ailesiyle birlikte evinde yılbaşı planları yapmaya başlayan Çay, 30 Aralık 2018 günü internet üzerinden girdiği e-Devlet'te şahsına ait icra olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

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