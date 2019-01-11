Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un kendine asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum. Trabzon'da el ele gönül gönüle vererek, her zamankinden daha çok çalışacağız" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

''31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine tarihine asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum. Trabzon ile beraber bütün Karadeniz'in dosta güven demokrasi düşmanlarına korku verecek bir oy oranı ile tercihlerini AK Parti'nin gönül belediyeciliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum.





''BİZİM DAVAMIZ SENLİK, BENLİK DAVASI DEĞİL''

Uzun yıllar sonra vatandaşlarımızın tekrar siyasetçiye, siyaset kurumuna güvenlerini sağladık. 3-5 oy daha fazla almak için hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık. Bizim davamız senlik, benlik davası değil memlekete hizmet davasıdır. Milli iradenin üstünde hiçbir fani güç tanımadan Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmanın kavgasını verdik.

''CHP GİBİ CUMHURİYET ADINA CUMHUR DÜŞMANLIĞI YAPANLARDAN OLMADIK''

İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle işbirliğine gitmedik. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık. 81 milyonun tamamını kucakladık.





''TRABZON'A 30 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK''

İktidarlarımız döneminde Trabzon'a 30 katrilyon yatırım yaptık. Geçmişe bir bakın acaba laftan başka ne yapmışlar? Trabzon'a çağ atlattık.''

''16 YILDA DÖNÜŞTÜREMEDİĞİMİZ YEGANE ALAN MUHALEFETİN ZİHNİYETİDİR''

16 yılda dönüştüremediğimiz yegane alan ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir. Milletimiz değişmiş ancak CHP alışkanlıklarını değiştirmeyi başaramamıştır. Bunlarda yalan bol. Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar.





''YALANLARINI FİNANSE ETMEK İÇİN ORTAK BÜTÇE OLUŞTURMUŞLAR''

Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş. Şu anda 1 milyonun üzerinde verilen tazminatlar var. Biz de avukatlarımıza 'sizin olsun' diyoruz. Allah bunlara akıl fikir versin. Yalan destekleme fonu oluşturan CHP'nin yegane sermayesinin yine iftira olacağı anlaşılıyor. Cumhur İttifakı ile birlikte karşımızdaki zillet ittifakını Sayın Bahçeli'nin ifadesi öyle benimki de illet ittifakı bu ittifaka karşı Cumhur İttifakı'nın zaferini ben şimdiden görüyorum.''



İŞTE AK PARTİ TRABZON İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AKÇAABAT: Osman Nuri Ekim

ARAKLI: Recep Çebi

ARSİN: Muhammet Sait Gürsoy

BEŞİKDÜZÜ: Harun Demirci

ÇAYKARA: Hanefi Tok

DERNEKPAZARI: Mehmet Aşık

DÜZKÖY: Yılmaz Ankara

HAYRAT: Salih Öztel

KÖPRÜBAŞI: Ali Aydın

MAÇKA: Koray Koçhan

OF: Salim Salih Sarıalioğlı

ORTAHİSAR: Ahmet Metin Genç

SÜRMENE: Rahmi Üstün

TONYA: Osman Beşel

VAKFIKEBİR: Muhammet Balta

YOMRA: İbrahim Sağıroğlu

ÇARŞIBAŞI: Mümin Nuhoğlu (Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı)

ŞALPAZARI: Refik Kurukız (Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı)