Salim Salih Sarıalioğlu kimdir? AK Parti Of Belediye Başkan adayı Salim Salih Sarıalioğlu kaç yaşında?

Salim Salih Sarıalioğlu kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin Trabzon ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Of Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Hayri Gür Spr Salonu'nda gerçekleşen programda Salim Salih Sarıalioğlu, Trabzon Of Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Of Belediye Başkan adayı Salim Salih Sarıalioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Salim Salih Sarıalioğlu'nun hayat hikayesi... SALİM SALİH SARIALİOĞLU KİMDİR? 1967 yılında Of' ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Of'ta tamamladı. KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1991 yılında mezun olan Sarıalioğlu, 1993 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş.'de çalışmaya başladı. 1995 yılında Of Belediyesi'ne geçiş yaptı. Fen İşleri birimindeki 18 yıllık görev süresinin ardından 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Of Belediye Başkanı seçildi. Sarıalioğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.