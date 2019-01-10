BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu" toplantısında konuştu. Birçok konuda önemli mesajlar verdi:
PLASTİK poşetler bunun benzeri birçok ürünlerle ilgili olarak savaş başlattık. Anacığım evde file dokurdu giderdik alışverişi yapardık gelirdik. Bunlar kenevirden yapılıyordu. Keneviri yok ettik. Kenevirden atlet dokurlardı.
BİZE dost görünen düşmanlar ülkemden Rize'mden keneviri söküp aldılar. Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Ama Tarım Bakanlığımız çalışma yapıyor. Keneviri yeniden üreteceğiz.
BURADAN ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi, gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki Feto denen adamın arkasındakiler, ne zamana kadar arkasında durur bilemem, ama eninde sonunda o da gelecek.
CEZAEVLERİNDE olup da hala esip gürleyen örgüt mensuplarının yaptıkları iş, mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor. Hemen her gün bir başka ülkeden iş birliği çağrısı alıyoruz. Dünyada saklanacak hiçbir yerleri kalmayana kadar peşlerinden gideceğiz.
SIKIYSA YALANLASINLAR
BAŞKAN Erdoğan, Ankara'da MÜSİAD Vefa Gecesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ana muhalefetin "Enflasyon en fazla AK Parti döneminde oluştu" sözlerine cevap veren Erdoğan, kendi iktidarlarının öncesinde hükümetlerin dönemi ile AK Parti yıllarının enflasyon karnesini karşılaştırdı. Erdoğan ana muhalefete, "Sıkıysa bunları çıksınlar yalanlasınlar" diye seslendi ve ekledi: Bakınız 1989 enflasyon 64,3. 1990'da 60,4. 1991'de enflasyon 70'1. 1992'de enflasyon 66. 1993'te 71,1. 1994'te 120,3. 1995'te 76,1. 1996'da 79,8. 1997 enflasyon 99,1. 1998'de 69,7. 1999'da 68,8. 2000'de 39. 2001'de 68,5. 2002'de ise 29,8.
PLASTİK poşetler bunun benzeri birçok ürünlerle ilgili olarak savaş başlattık. Anacığım evde file dokurdu giderdik alışverişi yapardık gelirdik. Bunlar kenevirden yapılıyordu. Keneviri yok ettik. Kenevirden atlet dokurlardı.
BİZE dost görünen düşmanlar ülkemden Rize'mden keneviri söküp aldılar. Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Ama Tarım Bakanlığımız çalışma yapıyor. Keneviri yeniden üreteceğiz.
BURADAN ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi, gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki Feto denen adamın arkasındakiler, ne zamana kadar arkasında durur bilemem, ama eninde sonunda o da gelecek.
CEZAEVLERİNDE olup da hala esip gürleyen örgüt mensuplarının yaptıkları iş, mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor. Hemen her gün bir başka ülkeden iş birliği çağrısı alıyoruz. Dünyada saklanacak hiçbir yerleri kalmayana kadar peşlerinden gideceğiz.
SIKIYSA YALANLASINLAR
BAŞKAN Erdoğan, Ankara'da MÜSİAD Vefa Gecesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ana muhalefetin "Enflasyon en fazla AK Parti döneminde oluştu" sözlerine cevap veren Erdoğan, kendi iktidarlarının öncesinde hükümetlerin dönemi ile AK Parti yıllarının enflasyon karnesini karşılaştırdı. Erdoğan ana muhalefete, "Sıkıysa bunları çıksınlar yalanlasınlar" diye seslendi ve ekledi: Bakınız 1989 enflasyon 64,3. 1990'da 60,4. 1991'de enflasyon 70'1. 1992'de enflasyon 66. 1993'te 71,1. 1994'te 120,3. 1995'te 76,1. 1996'da 79,8. 1997 enflasyon 99,1. 1998'de 69,7. 1999'da 68,8. 2000'de 39. 2001'de 68,5. 2002'de ise 29,8.
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