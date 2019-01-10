En zengin boşanma

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve 160 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olan olan Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos, 25 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. 4 çocuk sahibi çift, "Evli kaldığımız her bir yıl için minnettar hissetiyoruz. 25 yılın ardından ayrılacağımızı bilseydik bile yine de evlenirdik" dedi.
- Güncel
- 10.01.2019
- Gazete
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