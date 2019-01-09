Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.01.2019 15:07
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 15:21

otogarında patlama! Ölü ve yaralılar var

haberine göre 'ın Malkara ilçesindeki otogarın kazan dairesinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bilgisi verildi.

Otogarda patlama! Ölü ve yaralılar var

Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malkara otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malkara Kaymakamı Erhan Karahan, AA muhabirine, otogarda kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını söyledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriTekirdağ otogarında patlama! Ölü ve yaralılar var
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar