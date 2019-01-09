Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Cumhurbaşkanlığı ve bazı bakanlıkların teşkilatlarına ilişkin düzenlemeler yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 bakanlığın teşkilat yapılanmasındaki Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu.
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İdari İşler Başkanlığına bağlı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına karar verildi.
Kara, hava ve deniz ulaşımında belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak üzere "Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulacak.
Detaylar geliyor...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.