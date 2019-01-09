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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 07:40

: Yeni yayımlandı

haberine göre bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 'de yayımlandı.

Erdoğan imzayı attı! Yeni kararname yayımlandı

'nde Cumhurbaşkanlığı ve bazı bakanlıkların teşkilatlarına ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 bakanlığın teşkilat yapılanmasındaki Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İdari İşler Başkanlığına bağlı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına karar verildi.

Kara, hava ve deniz ulaşımında belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak üzere "Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulacak.

Detaylar geliyor...

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