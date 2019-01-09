İzmir'in Alsancak semtinde 100 lira verdiği erkek çocukları öpüştüren sosyal medya fenomeni "Gaga Bulut" lakaplı Bulut Altuğ'un tutuklu yargılandığı davanın görülmesine başlandı.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Bulut Altuğ, tutuksuz sanık F.B.B., videoda yer alan çocuklar C.S. ve K.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.
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