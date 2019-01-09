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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 16:55

! İnfial yaratan video sonrası tutuklanmıştı! İşte fenomeni 'un ilk ifadesi...

İzmir’de iki erkek çocuğuna 100 lira verip öpüştürdüğü videolar kamuoyunda infial oluşturunca tutuklanan fenomeni, mahkemede verdiği ifadesinde daha çok kazanç elde etmek için bu tür videolar çektiğini söyledi. Kurgu gereği çekiliş yaptıklarını ve kağıtta erkek erkeğe öpüşme çıktığını söyleyen , "C.S. ve K.Y. öpüşüyormuş gibi yaptı. Biz de bunun videosunu çektik. Kurgu gereği kendilerine toplam 100 TL verdim ancak parayı bana iade ettiler. Bu tür videolar takipçi sayımı arttırıyor. Takipçi sayım artınca kazandığım gelir de artıyor" dedi.

İzmir'in Alsancak semtinde 100 lira verdiği erkek çocukları öpüştüren sosyal medya fenomeni "Gaga Bulut" lakaplı Bulut Altuğ'un tutuklu yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Bulut Altuğ, tutuksuz sanık F.B.B., videoda yer alan çocuklar C.S. ve K.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.

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