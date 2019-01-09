CHP TBMM Grubu basına kapalı olarak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre toplantıda, Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davaları gündeme geldi. CHP Grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı.

5'ER BİN TL KESİLECEK

Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, parti üyelerinden de bu tazminatları karşılamak üzere talep geldiği belirtildi.

Parti yönetiminin, bu fona üyelerin de dahil edilebilmesi için bir çalışma başlatması benimsendi.

BAKAN ALBAYRAK BÖYLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün gerçekleştirilen MÜSİAD toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'ya yönelik olarak, "Rezil oldukça yalana, her seçimi kaybettikçe koltuğa sarılıyor. Böyle bir zihniyetle bizim yapmamız gereken hiç zaman kaybetmemek. Kaybettiğin davaları kendi cebinden mi ödüyorsun? Yoksa devletin parasıyla olan partiden mi ödüyorsun" diye sormuştu.