Başkan Erdoğan: Bolton yanlış yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı:
Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir.
Daha önce köprü projesini gündeme getiren merhum Nuri Demirağ, kendisini engelleyen dönemin Başbakanı İnönü ve Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya için şayet gelecekte köprü yapılırsa üzerine 'İnönü ve Çetinkaya geçemez' diye yazılmasını vasiyet etmiştir. Herhalde ben de bir vasiyet yapabilirim: Bay Kemal geçemez.
Çok yakında Suriye topraklarındaki bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek üzere
Başkan Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mutlu'nun cenazesi hastaneden alınarak, Kasımpaşa'daki Piyalepaşa Camii'ne getirildi. Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine bugün Rize'de toprağa verilecek. harekete geçeceğiz. Bu müdahalemize engel olmaya çalışan başka teröristler de olursa elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur.
Surıye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır.
PKK/YPG ile DEAŞ arasında bizim için bir fark yoktur. John Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı kabullenmemiz, yutmamız mümkün değil. Hiçbir zaman PKK/YPG benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Suriye'deki terör koridorunda yer alanlar, gerekli olan dersi alacaklar. (Bolton'un Ankara ziyaretiyle ilgili olarak.) Muhatabı İbrahim Kalın Bey. Dolayısıyla İbrahim Kalın Bey kendisiyle görüşme yapacaktı. Biz eğer gerekli görürsek, böyle bir talebe biz de evet diyebilirdik.
MERHUM MUTLU İÇİN FATİHA
Başkan Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mutlu'nun cenazesi hastaneden alınarak, Kasımpaşa'daki Piyalepaşa Camii'ne getirildi. Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine bugün Rize'de toprağa verilecek. TBMM'deki grup toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden dayısı için Fatiha okundu...
KIRMIZI UYARI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyetini kabul etti. Görüşme 2 saat sürdü. Kalın, Bolton'a verdiği kırmızı dosyanın içeriğiyle ilgili konuştu: Bolton'a iki dosya verdim. Birinde Kürt kardeşlerimize kapsayıcı politikalarını içeren bir bilgi notuydu. İkincisi ise PYD-YPG'nin Suriye'de işlediği suçlarla ilgili...
Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir.
Daha önce köprü projesini gündeme getiren merhum Nuri Demirağ, kendisini engelleyen dönemin Başbakanı İnönü ve Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya için şayet gelecekte köprü yapılırsa üzerine 'İnönü ve Çetinkaya geçemez' diye yazılmasını vasiyet etmiştir. Herhalde ben de bir vasiyet yapabilirim: Bay Kemal geçemez.
Çok yakında Suriye topraklarındaki bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek üzere
Başkan Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mutlu'nun cenazesi hastaneden alınarak, Kasımpaşa'daki Piyalepaşa Camii'ne getirildi. Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine bugün Rize'de toprağa verilecek. harekete geçeceğiz. Bu müdahalemize engel olmaya çalışan başka teröristler de olursa elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur.
Surıye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır.
PKK/YPG ile DEAŞ arasında bizim için bir fark yoktur. John Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı kabullenmemiz, yutmamız mümkün değil. Hiçbir zaman PKK/YPG benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Suriye'deki terör koridorunda yer alanlar, gerekli olan dersi alacaklar. (Bolton'un Ankara ziyaretiyle ilgili olarak.) Muhatabı İbrahim Kalın Bey. Dolayısıyla İbrahim Kalın Bey kendisiyle görüşme yapacaktı. Biz eğer gerekli görürsek, böyle bir talebe biz de evet diyebilirdik.
MERHUM MUTLU İÇİN FATİHA
Başkan Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mutlu'nun cenazesi hastaneden alınarak, Kasımpaşa'daki Piyalepaşa Camii'ne getirildi. Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine bugün Rize'de toprağa verilecek. TBMM'deki grup toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden dayısı için Fatiha okundu...
KIRMIZI UYARI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyetini kabul etti. Görüşme 2 saat sürdü. Kalın, Bolton'a verdiği kırmızı dosyanın içeriğiyle ilgili konuştu: Bolton'a iki dosya verdim. Birinde Kürt kardeşlerimize kapsayıcı politikalarını içeren bir bilgi notuydu. İkincisi ise PYD-YPG'nin Suriye'de işlediği suçlarla ilgili...
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