TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, aralarında TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler'in de bulunduğu medya temsilcileriyle bir araya geldi. Şu mesajları verdi:
YENİ BİR DÖNEM
İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık. İstanbul'un gören gözü, işiten kulağı, düşünen aklı ve hisseden kalbi olmaya devam edeceğiz.
İstanbul yerel yönetiminde 25 yıllık bir geçmişimiz var. 27 Mart 1994 Recep Tayyip Erdoğan... O zaman AK Parti yoktu ama AK Parti İstanbul hareketiyle başladı. Şimdi 31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin belki bir 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz.
En önemli problem ulaşımtrafik. Büyükşehirlerde trafiği yüzde 100 çözen yok. Biz çekilebilir bir seviyeye getireceğiz. Trafik durmayacak, yürüyecek.
Taksicileri en iyi anlayan benim, 80'li yıllarda iki taksim vardı. 4 ay sonra sattım. Taksiler şehrimizin aynasıdır. Eğitim, güvenlik yönünde gözden geçirilmesi gerekir. UBER de teknolojinin getirdiği bir kolaylık. Gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde bakılabilir.
Raylı sistemde geç kalmışız. Son projelerin tamamlanmasıyla 450 km'nin üzerine çıkacak.
Şehre girişlerde tek-çift plaka uygulamasına sıcak bakmıyorum.
İstanbullular şunu bilmeli: Suriyeliler kalıcı değildir. Buradayken de yasa dışı faaliyetler içinde bulunmalarına müsaade etmeyiz. Sıfır tolerans. Tutar kulağından atarız.
Belediye Başkanı seçilirsem Meclis Başkanlığı'nı unut. Bir koltukta iki karpuz olmaz.
ÖĞRENDİM Kİ ARABALI VAPURMUŞ
Bu şehre 1967'de geldim. İlkokulu bitirmiştim. Gece yarısı bol ışıkların olduğu bir yere geldim. Harem'miş orası. Oradan bir yere geçtik. Büyük bir ev gibi... Biraz sonra hareket etmeye başladı, ben şaşırdım. Sonradan öğrendim o arabalı vapurmuş. Beyoğlu'na dedemin evine gittik, yerleştik. Binali olarak geldim Kasımpaşa'ya. Burada Binali Yıldırım oldum.
BIinali Yıldırım, gazete ve TV'lerin, genel yayın yönetmenleri ve temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler de katıldı.
YENİ BİR DÖNEM
İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık. İstanbul'un gören gözü, işiten kulağı, düşünen aklı ve hisseden kalbi olmaya devam edeceğiz.
İstanbul yerel yönetiminde 25 yıllık bir geçmişimiz var. 27 Mart 1994 Recep Tayyip Erdoğan... O zaman AK Parti yoktu ama AK Parti İstanbul hareketiyle başladı. Şimdi 31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin belki bir 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz.
En önemli problem ulaşımtrafik. Büyükşehirlerde trafiği yüzde 100 çözen yok. Biz çekilebilir bir seviyeye getireceğiz. Trafik durmayacak, yürüyecek.
Taksicileri en iyi anlayan benim, 80'li yıllarda iki taksim vardı. 4 ay sonra sattım. Taksiler şehrimizin aynasıdır. Eğitim, güvenlik yönünde gözden geçirilmesi gerekir. UBER de teknolojinin getirdiği bir kolaylık. Gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde bakılabilir.
Raylı sistemde geç kalmışız. Son projelerin tamamlanmasıyla 450 km'nin üzerine çıkacak.
Şehre girişlerde tek-çift plaka uygulamasına sıcak bakmıyorum.
İstanbullular şunu bilmeli: Suriyeliler kalıcı değildir. Buradayken de yasa dışı faaliyetler içinde bulunmalarına müsaade etmeyiz. Sıfır tolerans. Tutar kulağından atarız.
Belediye Başkanı seçilirsem Meclis Başkanlığı'nı unut. Bir koltukta iki karpuz olmaz.
ÖĞRENDİM Kİ ARABALI VAPURMUŞ
Bu şehre 1967'de geldim. İlkokulu bitirmiştim. Gece yarısı bol ışıkların olduğu bir yere geldim. Harem'miş orası. Oradan bir yere geçtik. Büyük bir ev gibi... Biraz sonra hareket etmeye başladı, ben şaşırdım. Sonradan öğrendim o arabalı vapurmuş. Beyoğlu'na dedemin evine gittik, yerleştik. Binali olarak geldim Kasımpaşa'ya. Burada Binali Yıldırım oldum.
BIinali Yıldırım, gazete ve TV'lerin, genel yayın yönetmenleri ve temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler de katıldı.
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