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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 16:17

... 'ndan 'a soruşturma

... , Reklamcılık ve . Şti, International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Google'a şok! Rekabet Kurulu soruşturma başlattı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet
Kurulunca karara bağlandı.

Bu kapsamda, Reklamcılık ve . Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

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