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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 20:39

Son dakika: Kar tatili haberleri gelmeye başladı! İşte okulların tatil olduğu iller

'de kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ilde kar yağışı nedeniyle de eğitime bir gün ara veriliyor.

Haberler gelmeye başladı! İşte okulların tatil olduğu iller

Tüm Türkiye genelinde sürmeye devam eden yoğun kar yağışının ardından tatil haberleri gelmeye devam ediyor. İşte okulların tatil olduğu iller;

ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın (salı) tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Ocak Salı günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

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