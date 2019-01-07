Son dakika: Kar tatili haberleri gelmeye başladı! İşte okulların tatil olduğu iller

Tüm Türkiye genelinde sürmeye devam eden yoğun kar yağışının ardından tatil haberleri gelmeye devam ediyor. İşte okulların tatil olduğu iller;
ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın (salı) tatil edildi.
Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Ocak Salı günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.
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