Son dakika: Kar tatili haberleri gelmeye başladı! İşte okulların tatil olduğu iller

Tüm Türkiye genelinde sürmeye devam eden yoğun kar yağışının ardından tatil haberleri gelmeye devam ediyor. İşte okulların tatil olduğu iller;

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın (salı) tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Ocak Salı günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.