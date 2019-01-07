İçişlerşi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturcuya geçen yıl ağır darbe vurulduğu belirtildi.
2018 yılında güvenlik güçlerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlar, gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen madde miktarında Cumhuriyet döneminin en büyük sayılarına ulaşıldı.
147 BİN 562 OPERASYON YAPILDI
2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu yapıldı.Operasyonlarda 204 bin 780 kişi gözaltına alındı, 23 bin 134 kişi tutuklandı.
18 TON EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Geçen yıl, yaklaşık 18 ton eroin, 1 ton 165 kg kokain, 8 milyon 556 bin 529 ectasy (adet), 1 ton 168 kg bonzai ele geçirildi.
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