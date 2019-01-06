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  • Son Güncelleme: 06.01.2019 09:19

Yaralı dağ keçisine Mehmetçik'ten şefkat eli

Tunceli'de kaçak avlananların boynundan vurduğu koruma altındaki dağ keçisine ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı.

Olay, Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinleri kaçak avlananlar tarafından boynundan vurulan dağ keçisini buldu.

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