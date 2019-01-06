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  • Son Güncelleme: 06.01.2019 12:29

Şefkatliyken çok güzel oluyorsun Türkiye

İstanbul Bahçelievler’de bir genç kız çalıştığı alışveriş merkezinin girişinde yatan köpeklerin üzerini mağazada bulunan şallarla örttü. Genç kız hareketiyle soğuk günlerde hem yürekleri hem köpekleri ısıttı.

Yürekleri ısıtan kare! Duyarlılığıyla örnek oldu

Soğuğun giderek etkisini arttırdığı günlerde Bahçelievler Yenibosna'da görenlerin içini ısıtan görüntüler yaşandı. Yenibosna'da bir alışveriş merkezinin önünde yatan ve soğuktan üşüyen köpekleri gören bir mağaza çalışanı, mağazadan aldığı şallarla köpeklerin üzerini örttü.

Soğuk havaların yalnızca insanları etkilemediğini belirten genç kız duyarlılığıyla herkese örnek oldu. O anlar kameralara yansırken genç kızın duyarlı hareketini çevredeki vatandaşlar da dikkatle izledi.

"HAYVANLARI DA ISITABİLİRLER"
Köpeklerin üzerine örten genç kız, "Ben çok üşüyen bir insanım. Hava da çok soğuk. Ben içerideyken çok üşüyorum onlar dışarıdayken öyle bir şey yapmak istedim. Herkesin yapabileceği bir şey değil, insanın boğazına taktığı bir şeyi bir hayvanın üstüne örtmesi herkesin aklına geleceğini düşünmüyorum. Kendilerini ısıtabiliyorlarsa hayvanları da ısıtabilirler" ifadelerini kullandı.

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