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  • Son Güncelleme: 06.01.2019 17:28

Dehşet! 'Evlilik' tartışmasında sevgilisini öldürdü

'ın Çerkezköy ilçesinde,dehşete düşüren bir olay yaşandı. Pizza restoranında vardiya müdürü olarak çalışan (26), bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi, aynı iş yerinde kurye olarak görev yapan 'i (24) evlilik yüzünden çıkan tartışmada tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, intihar etmek isteyen Kızıldere, polis ekiplerince 1,5 saatte ikna edilmesi sonucu teslim olurken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki pizza restoranında vardiya müdürü olan Filiz Kızıldere, dün gece, mesai bittikten sonra aynı iş yerinde kurye olarak çalışan sevgilisi Mehmet Sönmez ile birlikte restorandan çıktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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