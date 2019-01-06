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  • Son Güncelleme: 06.01.2019 17:30

Son dakika! 'da 5,9 büyüklüğünde

Son dakika... 'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde 5,9 büyüklüğünde meydana geldi. de can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Komşuda korkutan deprem!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kermanşah eyaletine bağlı Gilani Garb İlçesi olan yerel saatle 17.11'de meydana geldi. in yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

- sınırına yakın bölgede yaşanan depremin, Irak'ın başta olmak üzere Erbil ve Süleymaniye kentlerinde de hissedildiği kaydedildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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