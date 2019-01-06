Harkov'dayılbaşı günüvekaldıkları evde bıçaklayaraköldürdü. Kaçan katil, 2 Ocak'ta havayoluile Türkiye 'ye giriş yaptı. Dün ise izine rastlandı.Polis ekipleri, şüpheliyi İstanbul Pendik'te babasınınmezarı başında yakaladı. Emniyete götürülen katilzanlısı "Ben öldürmedim" diyerek kendisini kurtarmayaçalıştı. Bu arada iki doktor adayı kızın babaevindegözyaşları sel olup aktı. İzmir Karabağlar'daoturan Zeynep'in halası Ilgın Selek, büyük şok yaşadıklarınıanlattı.

Acılı hala, "Olay takıntılı bir aşığın bir kız çocuğunu takibi ve bunun sonucunda 2 kız çocuğunu katletmesidir. Çok üzgünüz. İnsan başına gelmediği zaman anlayamıyor. Çok büyük bir yangın, bildiğiniz gibi değil. Sadece kendi çocuğumuz için değil tüm giden çocuklar için üzülüyoruz ama bu ateş başka bir ateş. Bundan 3-4 ay önce annesi ve babasıyla bu çocuk tarafından takip edildiklerini paylaşmış. Maalesef sonuç bu oldu" dedi.







Vefa Kacar ise "Bu çocuk, Buket'in eskiden ilişkisi olduğu bir çocukmuş ve ayrılmak istemiyormuş. Zeynep de çocuğa, 'Zorla güzellik olmaz. Hem onu hem de beni rahat bırak' demiş. Yanında Buket de varmış bunu söylediğinde. Bu, tamamen planlı bir cinayet" ifadelerini kullandı.