Ukrayna Harkov'da Hüsnü Can Ç. (21), yılbaşı günü Buket Yıldız (22) ve Zeynep Hüsünbeyi'yi (22) kaldıkları evde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan katil, 2 Ocak'ta havayolu ile Türkiye'ye giriş yaptı. Dün ise izine rastlandı. Polis ekipleri, şüpheliyi İstanbul Pendik'te babasının mezarı başında yakaladı. Emniyete götürülen katil zanlısı "Ben öldürmedim" diyerek kendisini kurtarmaya çalıştı. Bu arada iki doktor adayı kızın babaevinde gözyaşları sel olup aktı. İzmir Karabağlar'da oturan Zeynep'in halası Ilgın Selek, büyük şok yaşadıklarını anlattı.
Acılı hala, "Olay takıntılı bir aşığın bir kız çocuğunu takibi ve bunun sonucunda 2 kız çocuğunu katletmesidir. Çok üzgünüz. İnsan başına gelmediği zaman anlayamıyor. Çok büyük bir yangın, bildiğiniz gibi değil. Sadece kendi çocuğumuz için değil tüm giden çocuklar için üzülüyoruz ama bu ateş başka bir ateş. Bundan 3-4 ay önce annesi ve babasıyla bu çocuk tarafından takip edildiklerini paylaşmış. Maalesef sonuç bu oldu" dedi.
Acılı hala, "Olay takıntılı bir aşığın bir kız çocuğunu takibi ve bunun sonucunda 2 kız çocuğunu katletmesidir. Çok üzgünüz. İnsan başına gelmediği zaman anlayamıyor. Çok büyük bir yangın, bildiğiniz gibi değil. Sadece kendi çocuğumuz için değil tüm giden çocuklar için üzülüyoruz ama bu ateş başka bir ateş. Bundan 3-4 ay önce annesi ve babasıyla bu çocuk tarafından takip edildiklerini paylaşmış. Maalesef sonuç bu oldu" dedi.
Vefa Kacar ise "Bu çocuk, Buket'in eskiden ilişkisi olduğu bir çocukmuş ve ayrılmak istemiyormuş. Zeynep de çocuğa, 'Zorla güzellik olmaz. Hem onu hem de beni rahat bırak' demiş. Yanında Buket de varmış bunu söylediğinde. Bu, tamamen planlı bir cinayet" ifadelerini kullandı.
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