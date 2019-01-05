Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'ni vahşice katleden ve Türkiye'ye kaçtığı anlaşılan Hüsnü Can Ç. için Pendik'te iki adrese baskın yapıldı. Ancak Hüsnü Can Ç.'nin izine rastlanılmadı.
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Pendik İlçe Araştırma Büro Amirliği ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu Hüsnü Can Ç. saklandığı Kurtköy Mezarlığı'nda, babasının mezarının başında yakalandı.
A HABER'DEN ULUSLARARASI HABERCİLİK BAŞARISI
Ukrayna'da iki genç kızı öldürerek Türkiye'ye dönen katil zanlısının havalimanındaki görüntüleri ilk kez A Haber'de yayınlandı.
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