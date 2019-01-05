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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 20:42

Son dakika: İki Türk kızının katili 'dan böyle kaçmış!

'da tıp okuyan ve 'ni vahşice katleden ve her yerde aranan Ç. saklandığı Kurtköy'deki babasının mezarının başında yakalandı. Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kuru sıkı tabanca ve bıçak bulundu. Hüsnü Can Ç.'nin Ukrayna'da havalanındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünü büyük bir habercilik başarısına imza atan A Haber ele geçirdi.


'nın Harkov kentinde tıp okuyan ve 'ni vahşice katleden ve 'ye kaçtığı anlaşılan Ç. için Pendik'te iki adrese baskın yapıldı. Ancak Hüsnü Can Ç.'nin izine rastlanılmadı.

Asayiş Şube Cinayet ve Pendik İlçe Araştırma Büro Amirliği ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu Hüsnü Can Ç. saklandığı Kurtköy Mezarlığı'nda, babasının mezarının başında yakalandı.



A HABER'DEN ULUSLARARASI HABERCİLİK BAŞARISI
Ukrayna'da iki genç kızı öldürerek Türkiye'ye dönen katil zanlısının havalimanındaki görüntüleri ilk kez A Haber'de yayınlandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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