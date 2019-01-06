Ukrayna'da bir bavulun içinde ceset bulundu

Ukrayna'nın Dnipro kentinde çöp tenekesine bırakılmış bir bavulun içinde insan cesedi bulundu. Medyaya yansıyan haberlere göre, çöp tenekesini karıştıran evsiz bir kişi, bulduğu bavulu açınca genç bir kıza ait cesetle karşılaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Maktülün boynuna aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin 19 yaşındaki D.B.ye ait olduğu belirlenirken, yılbaşını Kiev'de kutlayan genç kızdan 3 Ocak tarihinden bu yana haber alınamadığı belirtildi.

Harkov doğumlu olan D.B.nin lise eğitimi için Dnipro'ya taşındığı, 17 yaşındayken annesinin ve babasının ebevenylik haklarının ellerinden alındığı basına yansıyan haberler arasında.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.