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  • Son Güncelleme: 06.01.2019 11:20

Son dakika: 'ın kuzeyine : 7 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen nda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Savaş uçakları bomba yağdırdı! Hepsi öldürüldü

, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Kuzey 'ta düzenlenen nı duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 05 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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