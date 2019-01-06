Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatını duyurdu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 05 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.