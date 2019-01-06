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  • Son Güncelleme: 06.01.2019 11:05

İstanbul-Didim otobüsünde dehşeti yaşadılar

İstanbul’dan Didim’de sefer yapan yolcu otobüsünün şoförü Söke’de seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bir yolcunun otobüsü durdurmasıyla facia önlenirken, hastaneye sevk edilen şoför kurtarılmadı.

Otobüste dehşeti yaşadılar

İstanbul'dan aldığı yolcuları Didim'e götüren özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü, Söke'nin Yenidoğan Mahallesine geldiğinde şoför Abdullah Dizman (60) direksiyon başında rahatsızlandı.

ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ
Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes, çığlık atarak yolculardan yardım istedi. Sürücü Dizman'ın arka koltuğunda oturan yolculardan İsmet Çelen, önce direksiyonun kontrolünü sağladı, daha sonra ise frene basarak otobüsü durdurdu.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü Abdullah Dizman, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dizman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Büyük bir şok yaşayan yolcular ise, bir başka otobüsle Didim'e gönderildi.

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