Son dakika gelen bilgiye göre, Beşiktaş D-100 Karayolu Ankara İstikameti Balmumcu sapağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
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Son dakika gelen bilgiye göre, Beşiktaş D-100 Karayolu Ankara İstikameti Balmumcu sapağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
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