Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.01.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 06.01.2019 12:52

Son dakika... İstanbul'da zincirleme kaza! Trafik kilit

Son dakika... Beşiktaş D-100 Karayolu Ankara İstikameti Balmumcu sapağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Son dakika gelen bilgiye göre, Beşiktaş D-100 Karayolu Ankara İstikameti Balmumcu sapağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... İstanbul'da zincirleme kaza! Trafik kilit
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar