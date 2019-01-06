Başkan Erdoğan ve Putin'in diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer aldığı Türk heyetinin geçen yıl 29 Aralık'ta Rusya'daki temaslarının ardından gözler, iki liderin bir araya geleceği toplantıya çevrildi.

Ocak ayında planlanan Rusya ziyareti kapsamında, Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmelerde, Suriye sorunu başta olmak üzere, S400 hava savunma sistemi alımı, ikili ve bölgesel konularda önemli kararların alınması bekleniyor.

Ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'ye yönelik, "Bize söz verdiler 'onlardan (PYD/PKK) orayı boşaltacağız, onları Fırat'ın doğusuna göndereceğiz' dediler göndermediler. Temizlediniz temizlediniz, çıkardınız çıkardınız, çıkarmadığınız takdirde biz Münbiç'e de gireceğiz." açıklamasının ardından Putin ile yapılacak ilk görüşme olması nedeniyle büyük önem taşıyor.