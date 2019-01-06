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  • Son Güncelleme: 06.01.2019 13:01

Başkan Erdoğan ve Putin'in diplomasi trafiği

Türkiye ile Devlet Başkanı arasında 2019'un ilk görüşmesinin, bu ay içinde yapılması planlanıyor. Ocak ayında planlanan Rusya ziyareti kapsamında, Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmelerde, sorunu başta olmak üzere, S400 hava savunma sistemi alımı, ikili ve bölgesel konularda önemli kararların alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Putin'in diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer aldığı Türk heyetinin geçen yıl 29 Aralık'ta 'daki temaslarının ardından gözler, iki liderin bir araya geleceği toplantıya çevrildi.

Ocak ayında planlanan Rusya ziyareti kapsamında, Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmelerde, sorunu başta olmak üzere, S400 hava savunma sistemi alımı, ikili ve bölgesel konularda önemli kararların alınması bekleniyor.

Ziyaret, Erdoğan'ın, ABD'ye yönelik, "Bize söz verdiler 'onlardan (/) orayı boşaltacağız, onları Fırat'ın doğusuna göndereceğiz' dediler göndermediler. Temizlediniz temizlediniz, çıkardınız çıkardınız, çıkarmadığınız takdirde biz 'e de gireceğiz." açıklamasının ardından Putin ile yapılacak ilk görüşme olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

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