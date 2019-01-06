Türk istihbaratının yurt dışı operasyonları, dünyada yankılandı. Hakkında FETÖ'den "Yakalama emri" bulunan NBA oyuncusu Enes Kanter'i de "İade" korkusu sardı.
Kanter, takımı New York Knicks'in 17 Ocak'ta İngiltere'deki maçına gitmeme kararı aldı. Gerekçesini de "Londra'da yakalayıp Türkiye'ye gönderirler" diye açıkladı.
ENDONEZYA'DA CIA KAÇIRMIŞTI
2017'de Endonezya'da kıstırılan Enes Kanter, CIA tarafından önce Singapur'a, ardından Romanya'ya kaçırılmıştı. Burada bir süre gözaltına alındıktan sonra da ABD'ye yollanmıştı.
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