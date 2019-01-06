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'cü 'in 'paket korkusu'

'da oynayan basketçi , 'ye iade ederler korkusuyla 'deki maça gitmeyeceğini açıkladı.


Türk istihbaratının yurt dışı operasyonları, dünyada yankılandı. Hakkında 'den "Yakalama emri" bulunan oyuncusu 'i de "İade" korkusu sardı.


Kanter, takımı 'in 17 Ocak'ta 'deki maçına gitmeme kararı aldı. Gerekçesini de "Londra'da yakalayıp Türkiye'ye gönderirler" diye açıkladı.



ENDONEZYA'DA CIA KAÇIRMIŞTI
2017'de 'da kıstırılan Enes Kanter, CIA tarafından önce Singapur'a, ardından Romanya'ya kaçırılmıştı. Burada bir süre gözaltına alındıktan sonra da ABD'ye yollanmıştı.

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