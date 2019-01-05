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FETÖ'cü Enes Kanter'i MİT korkusu sardı!

05 Ocak 2019, Cumartesi

NBA'de New York Knicks forması giyen FETÖ'cü hain Enes Kanter, takımının 17 Ocak'ta Londra'da oynayacağı maç için İngiltere'ye gelmeyeceğini açıkladı. Enes Kanter, Londra'ya gelmeme sebebini 'Londra'da birçok Türk ajanı var. Beni orada kolayca öldürebilirler.' sözleriyle anlattı.


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