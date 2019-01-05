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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 20:59

Son dakika: Meteoroloji'den çok ! İşte yurt genelinde raporu...

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş uyarılar bir bir geldi. Yurdu saran kötü kış şartlarından dolayı vatandaşlar uyarıldı. İşte Meteoroloji'den yapılan o ...

Meteoroloji'den çok kritik uyarılar!

Adıyaman'da kuvvetli sağanak, kuzey kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adıyaman çevrelerinde görülecek yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak yarın gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak, bin metre üzeri rakımlardaki kuzey kesimlerde ise yoğun kar yağışı (20-50 santimetre) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara, Adıyaman'daki yağış sonrası ulaşımda aksama, sel, su baskını, yıldırım ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

FIRTINA UYARISI
Batı 'in doğusunda, pazar günü ilk saatlerden sabah saatlerine kadar fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, pazar günü sabah saatlerine kadar, batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Başta denizciler olmak üzere ilgililerin fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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