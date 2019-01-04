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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 15:27

Son dakika: 'nin üç büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, adayı ise olarak belirlendi.

Parti Meclisi, yerel seçimlerde yarışacak yeni adaylarını belirlemek üzere toplandı. Parti Meclisi'ne sunulan aday listesinde; , Vahap Seçer, , Mustafa Bozbey, , , Vanise Nurettin Beyaz isimleri kesinleşti.

Listede, Bitlis, Iğdır, Bayburt ve Kütahya adaylarına da yer verildi. CHP'nin bugün 102 adayını daha belirleyerek, ilan edeceği bildirildi. Listede, Ankara, İstanbul ve İzmir'den ilçe adaylarına yer almadığı öğrenildi.

MERSİN KRİZİ

Milliyet'te yer alan habere göre ilk olarak MYK'ya sunulan listede Mersin adaylığı için eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun ismi yer aldı. Bunun üzerine MYK sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi. Çok sayıda MYK üyesinin Kuyucuoğlu'nun adaylığına karşı çıktığı ve Vahap Seçer ismini önerdiği belirtildi. Tartışmaların ardından Kuyucuoğlu'nun ismi listeden çıkarılırken yerine Vahap Seçer eklendi.

Parti Meclisi'nin onayına sunulan isimlerden bazıları şöyle:

Iğdır: Sözer Sayan

Kütahya: Eyüp Kahveci

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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