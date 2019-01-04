CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerde yarışacak yeni adaylarını belirlemek üzere toplandı. Parti Meclisi'ne sunulan aday listesinde; Mersin, Vahap Seçer, Bursa, Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş, Ali Öztunç, Vanise Nurettin Beyaz isimleri kesinleşti.

Listede, Bitlis, Iğdır, Bayburt ve Kütahya adaylarına da yer verildi. CHP'nin bugün 102 adayını daha belirleyerek, ilan edeceği bildirildi. Listede, Ankara, İstanbul ve İzmir'den ilçe adaylarına yer almadığı öğrenildi.



MERSİN KRİZİ



Milliyet'te yer alan habere göre ilk olarak MYK'ya sunulan listede Mersin adaylığı için eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun ismi yer aldı. Bunun üzerine MYK sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi. Çok sayıda MYK üyesinin Kuyucuoğlu'nun adaylığına karşı çıktığı ve Vahap Seçer ismini önerdiği belirtildi. Tartışmaların ardından Kuyucuoğlu'nun ismi listeden çıkarılırken yerine Vahap Seçer eklendi.



Parti Meclisi'nin onayına sunulan isimlerden bazıları şöyle:



Iğdır: Sözer Sayan



Kütahya: Eyüp Kahveci

