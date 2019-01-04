İstanbul'da Cuma Namazı'nı 39 ilçe adayıyla birlikte kılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "İnşallah İstanbullulara sadece hizmet değil, İstanbulluların gönlüne girmeyi, İstanbulluları da abad etmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vadediyorum." dedi.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Eyüp Sultan'da namazımızı eda ettik ve buradan yola çıkıyoruz. 39 ilçe ve büyükşehir olarak aziz İstanbulluların güvenini kazanmış bir şekilde, İstanbul'un geleceği için hizmete Bismillah deyip başlayacağız. Tecrübemizle yaptıklarımız, İstanbul için yapacaklarımızın teminatı olacak. bu şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet, süsleyen Mimar Sinan, işgalden kurtaran Atatürk ve 1994'te ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan. Bu yürüyüş 25. yılını doldurmuştur.

EKREM İMAMOĞLU MESAJI

Şu ana kadar açıklanan iki aday var. Birisi Cumhur İttifakı'nın diğeri de diğer ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum.

FAYTONLARLA İLGİLİ SORUNLAR: BU REZİLLİĞE SON VERECEĞİZ

Hayvanlar da canlıdır. Hele hele yönetici sorumluluğu taşıyorsanız bu daha önemli hale gelir. Hayvanların işkence edilerek bu şekilde ticari amaçlı kullanılmasını doğrusu tasvip etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın faytonlarla ilgili o gün söylediklerinin arkasındayız. Buradaki sorunlar neyse, oradaki esnaf ile görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz.

"İSTANBUL PROJELERİNİ 7 OCAK'TA AÇIKLAYACAĞIZ"

İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların...

DENİZ BAYKAL'I ZİYARETİ

Sayın Baykal'ı ziyaret ettim. Zihinsel fonksiyonları yerinde. Her şeyi çok iyi hatırlıyor. Eski günlerden yadettik. 2002 seçimleri, sonrası yaşadığımız konuları görüştük. Çok moralli buldum, kendisine acil şifalar diliyorum.