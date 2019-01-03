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  • 04.01.2019 00:20

'da müdürlüğüne el yapımı patlayıcıyla saldırı

'ın Yenişehir ilçesinde yüzleri maskeli bir grup, Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı ile saldırdı. Yoldan geçen bir kişinin hafif yaralandığı saldırıyla ilgili terör örgütü PKK yandaşı 5 şüpheli gözaltına alındı.


Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı atan terör örgütü PKK yandaşı 5 şüpheli gözaltına alındı.

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