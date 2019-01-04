İzmir'de yılbaşı akşamı Alsancak 1. Kordon'da seyir terasının ahşap korkuluklarının kırılması sonucu denize düşen 9 Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1. sınıf öğrencisi İrem Coşkun'un (18) oşkun'un hay ölümü tüm dikkatleri seyir teraslarına çevirdi. Kordon'da 4 adet seyir terası var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2002'de yaptığı Pasaport'taki üç seyir terası hakkında 12 yıl önce yıkım kararı çıktı. Ancak belediye yıkım kararını uygulamadı. Zaman içinde teraslarının taşıyıcı kolonları korozyona uğradı, ahşap korkulukları çürüdü. Vatandaşlar "Önlem alınması için daha kaç İrem'in ölmesi gerekiyor" diyerek tepki gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu o dönem yıkım kararını uygulamayacaklarını belirterek "Terasları yıkan başkan olmam. Kim yıkarsa yıksın" demişti.

YÜZME BİLMEDİĞİM İÇİN KURTARAMADIM

İrem Coşkun'un ölümüne tanık olan sınıf arkadaşı Emrullah Şığva (20), polise verdiği ifadede dehşeti anlattı. Şığva, "Yılbaşı öncesi İrem ile Kordon'da yürüyorduk. Yorulunca deniz kenarındaki ahşap korkuluklara tutunup dinlenmek istedi. Ancak korkuluklar bir anda kırıldı ve dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpınmaya başladı. Yüzme bilmediğim için kurtaramadım. Çevredekilerden yardım istedim. Ama onlar da yüzme bilmiyordu. Sonra polis çağırdık" dedi. Polis Şığva'nın cep telefonuna incelenmeye aldı.

ÇÜRÜMÜŞ KORKULUKLAR SONU OLDU

Doğum gününe bir gün kala hayatını kaybeden Coşkun'un cenazesi dün Mersin'in Kazanlı ilçesde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Anne Arzu Coşkun "Çürümüş korkuluklar kızımın sonu oldu. Çok masumdu benim kızım, akıllıydı. Cennet kapılarını mı açtı sana kızım" diye ağıtlar yaktı. Baba Hakan Coşkun ise, "Sorumlular ceza alsın. Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var" dedi.