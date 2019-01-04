ABD'de göçmenlerin, özellikle Türklerin de yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinin 20 bin nüfuslu Chatham bölgesi komitesinde yapılan seçimlerde, belediye başkanlığına ABD vatandaşlığı da bulunan Türk mimar Tayfun Selen seçildi.

22 YIL ÖNCE GÖÇMEN OLARAK GİTMİŞTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan 47 yaşındaki Tayfun Selen, 22 yıl önce göçmen olarak geldiği ABD'de, politikaya atılarak yaşadığı Chatham'ın belediye başkanı seçildi.

TAYFUN SELEN KİMDİR?

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Selen, 7 Kasım 2017'de Cumhuriyetçi Parti adayları arasından Chatham Belediye Komitesi üyeliğine seçilen ilk Türk olmuştu. Komitede yapılan belediye başkanlığı seçimini de kazanan Tayfun Selen, ABD'de bu göreve gelen ilk Türk oldu.

Cumhuriyetçi Parti üyesi olan ve 15 yıldır Chatham'da yaşayan Selen, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. New Jersey'deki Montclair State University'de işletme alanında yüksek lisans yapan Selen, "Lincold Educational Services" adlı okulun yönetiminde Kıdemli Başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.