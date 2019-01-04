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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 13:33

Bu tuzağa dikkat! Telefonuna gelen mesaja tıkladı, 30 bin TL’sinden oldu

’da telefonuna gelen, “Banka şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın” mesajındaki linke tıklayarak, açılan sahte banka sayfasına bilgilerini giren Musa Ayşin adlı vatandaş, 30 bin TL dolandırıldı.

Diyarbakır'da telefonuna gelen, "Banka şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın" mesajındaki linke tıklayarak, 30 bin TL dolandırıldı. Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesinde çiğköftecilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan 2 çocuk babası Musa Ayşin'in (26) telefonuna yaklaşık 7 ay önce bir mesaj geldi.

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