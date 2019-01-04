Bu tuzağa dikkat! Telefonuna gelen mesaja tıkladı, 30 bin TL’sinden oldu

Diyarbakır'da telefonuna gelen, "Banka şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın" mesajındaki linke tıklayarak, 30 bin TL dolandırıldı. Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesinde çiğköftecilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan 2 çocuk babası Musa Ayşin'in (26) telefonuna yaklaşık 7 ay önce bir mesaj geldi.