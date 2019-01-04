AK Parti'den MHP'ye ziyaret

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak bugün saat 10.00'da MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'e ziyarette bulundu. Başkan Gür, Başkan Şenocak'ı makamında ağırladı.

CUMHUR İTTİFAKI, "ÖNCE TÜRKİYE" DİYENLERİN İTTİFAKIDIR

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Gür, Cumhur ittifakının önemine değinerek, nazik ziyaretleri için AK Parti İl Başkanı Şenocak ve beraberindeki heyete teşekkür etti. AK Parti İl Başkanı Şenocak da mükemmel ev sahipliği için Başkan Gür ve ekibine teşekkür etti.

Şenocak, yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı, iki partinin seçim kazanmak için partisel çıkar anlayışıyla gerçekleştirilmiş bir ittifak olmanın ötesinde bir anlama sahiptir. Cumhur ittifakı, partisel çıkar anlayışıyla gerçekleşen bir ittifak değil, önce Türkiye diyenlerin ittifakıdır" dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bayram Şenocak ziyaret sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İşte Şenocak'ın o paylaşımı:

MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Birol Gür'ü ziyaret ederek seçim çalışmalarımızı değerlendirdik. Misafirperver ev sahipliği için kendisine teşekkür ederim.

Cumhur İttifakı, partisel çıkar anlayışıyla gerçekleşen bir itiffak değildir. Önce Türkiye diyenlerin ittifakıdır.

İLÇE BAŞKANLARI DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Cumhur ittifakı kapsamında ayrıca AK Parti ilçe başkanları da eş zamanlı olarak MHP ilçe başkanlarını ziyaret etti.